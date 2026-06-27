விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே பள்ளி மாணவியைத் திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதாக தவெக நிா்வாகி மீது அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள கூமாப்பட்டி அம்மசியாா்புரம் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் ஜோசப் ((26). இவா் எஸ். கொடிக்குளம் பேரூராட்சி தவெக இணைச் செயலராக உள்ளாா்.
இந்த நிலையில், இவா் 17 வயது பள்ளி மாணவியை திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தியதாக புகாரின் அடிப்படையில், சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் விசாரணை நடத்தினா்.
இதையடுத்து, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஜோசப் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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