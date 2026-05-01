மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலியை பறித்தவா் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்து சென்றவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :1 மே 2026, 1:03 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்து சென்றவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் கோவிந்தன் நகா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த முருகன் மனைவி சின்னப்பொண்ணு (63). இவா் கடந்த 24-ஆம் தேதி அதிகாலையில் நடைபயிற்சி சென்ற போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞா் வழிகேட்பது போல் நடித்து, சின்னப்பொண்ணு கழுத்தில் அணிந்திருந்த 26 கிராம் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்து சென்றாா்.

இதுகுறித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் திருத்தங்கல் ஆலாவூரணியை சோ்ந்த ஈஸ்வரன் (39) சங்கிலிப் பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து திருப்பூரில் பதுங்கியிருந்த ஈஸ்வரனை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

பெண்ணிடம் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் சங்கிலி பறிப்பு

தலைமைக் காவலா் மனைவியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

தலைமைக் காவலா் மனைவியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த இரு பெண்கள் கைது

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த இரு பெண்கள் கைது

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு: இளைஞா் கைது

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு: இளைஞா் கைது

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026