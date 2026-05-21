விருதுநகர்

கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சுந்தரராஜபுரம் பகுதியில் சேத்தூா் ஊரக காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து பணி சென்றனா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் உள்ள பள்ளி மைதானத்தில் சந்தேகப்படும் படியாக நின்று கொண்டிருந்த இளைஞரைப் பிடித்து போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, அந்த இளைஞா் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், சோமையாபுரம் தெருவைச் சோ்ந்த பாலு மகன் ரஞ்சித் (22) என்பது தெரியவந்தது. போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

