சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடிவிபத்து; யாருக்கும் காயமில்லை
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே புதன்கிழமை பட்டாசு ஆலையில் லேசான வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. இதில் தொழிலாளா்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.
தீ - பிரதிப் படம்
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே புதன்கிழமை பட்டாசு ஆலையில் லேசான வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. இதில் தொழிலாளா்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.
சிவகாசி வேலாயுதம்சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெயக்குமாா் (54)என்பவருக்குச் சொந்தமான பட்டாசு ஆலை சிவகாசி அருகே நதிக்குடியில் உள்ளது. இந்த ஆலையில் உள்ள ஒரு அறையில் பேன்சி ரகப் பட்டாசு தயாரிக்கப் பயன்படும் மணி மருந்து உலர வைக்கப்பட்டிருந்தது. உராய்வு காரணமாக தீப்பிடித்து வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதில் அந்த அறை முழுவதும் புகைமூட்டமாக காணப்பட்டது. இதையடுத்து தொழிலாளா்கள் அனைவரும் ஆலையை விட்டு வெளியேறி விட்டனா். தகவலறிந்து சென்ற சிவகாசி தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் தீ பரவாமல் இருக்க தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்தனா். மேக மூட்டமாக இருந்ததால் தீ உடனடியாக பரவாததால் வெடிவிபத்து தவிா்க்கப்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்கள்.
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