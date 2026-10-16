பட்டாசு ஆலையில் இடி தாங்கி திருடியதாக மூவா் கைது
சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் இடி தாங்கியை திருடியதாக மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் இடி தாங்கியை திருடியதாக மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகாசி அருகே கே. மடத்துப்பட்டியில் உள்ள ஒரு பட்டாசு ஆலையில் கண்ணன் (68) மேலாளராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், இவா் வேலை செய்து வரும் பட்டாசு ஆலையில் கடந்த புதன்கிழமை இடி தாங்கி உள்ளிட்ட பொருள்கள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் அய்யம்பட்டி ரமேஷ் (28), முருகன் (21), வீரபுத்திரன் (31) ஆகியோா் பட்டாசு ஆலையில் இடி தாங்கியை திருடியதும், மேலும் சில பட்டாசு ஆலைகளில் இதுபோல பல பொருள்களை திருடியதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் இவா்கள் மூவரையும் கைது செய்தனா்.
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