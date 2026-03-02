நாகை துறைமுகம் - இலங்கையின் காங்கேசன்துறை இடையே பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து மாா்ச் 6-ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என தனியாா் (சுபம்) கப்பல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கப்பல் நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் சுந்தர்ராஜன் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியது:
நாகை துறைமுகத்தில் இருந்து இலங்கையின் காங்கேசன்துறைக்கு பயணிகள் கப்பல் (சிவகங்கை) வாரத்தில் 6 நாள்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக கடந்த 2025 நவம்பா் மாதம் முதல் நாகை - காங்கேசன்துறை இடையே இக்கப்பல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
இந்த பயணிகள் கப்பல் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து காங்கேசன்துறைக்கு வரும் 6- ஆம் தேதியில் இருந்து மீண்டும் இயக்கப்படும். பயணிகள் கட்டணம், எடுத்துச் செல்லும் சரக்கு அளவு ஆகியவற்றில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.
புதிய கப்பல் பணிகள் நிறைவடைந்து, அதை இயக்குவதற்கான அனைத்து சான்றிதழ்களும் பெறப்பட்டுவிட்டன. இம்மாதம் 2 -ஆம் வாரத்திற்குள் புதிய கப்பல் நாகை துறைமுகத்திற்கு வந்து சேரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்றாா்.
டிரெண்டிங்
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்: செங்கடலில் கப்பல் போக்குவரத்து மீது ஹௌதிகள் மீண்டும் தாக்குதல்
ஈரான்-அமெரிக்கா மீண்டும் பேச்சு: ஜெனீவாவில் பிப். 26-இல் சந்திப்பு
மேட்டுப்பாளையம் - கோவை, போத்தனூா் - மேட்டுப்பாளையம் மெமு ரயில்கள் பிப்.23 முதல் 12 பெட்டிகளுடன் இயக்கம்
சென்னை-மதுரை, திருச்சி இடையே மீண்டும் கூடுதல் விமான சேவைகள்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...