முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு: வேளாங்கண்ணியில் கொண்டாட்டம்

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றதையொட்டி, வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தில், பக்தா்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தவெகவினா் தென்னங்கன்றுகள் மற்றும் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினா்.
தவெக தலைவா் விஜய் தமிழக முதல்வராக ஞாயிற்றுக்கிழமை பதவியேற்றதைத் தொடா்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் தவெகவினா் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, வேளாங்கண்ணியில் உள்ள புகழ்பெற்ற புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலய வளாகத்தில் தவெக சாா்பில் வெற்றிக் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை தந்திருந்த பக்தா்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் தவெகவினா் சிறப்பு பிராா்த்தனையிலும் ஈடுபட்டனா். இந்நிகழ்ச்சியில், பேரூா் செயலா் பிரேம்குமாா், நிா்வாகி தியாகு, மகளிா் அணிச் செயலா் ஜோஸ்பின் பிரபு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
வேளாங்கண்ணியில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்
