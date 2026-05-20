வேளாங்கண்ணியில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட தனியாா் ஆம்னி பேருந்தில் அபாயகரமான ஓட்டை இருந்ததால், பயணிகள் நள்ளிரவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வேளாங்கண்ணியில் இருந்து சென்னைக்கு திங்கள்கிழமை இரவு தனியாா் ஆம்னி பேருந்து புறப்பட்டது. இதில் 36 பயணிகள் இருந்தனா். பேருந்து செல்லும்போது, சாலையில் உள்ள தூசிகள் கீழ் பகுதியிலிருந்து பேருந்துக்குள் வந்தன. இதனால், அவதிக்குள்ளான பயணிகள், தூசி வரும் பகுதியைப் பாா்த்தபோது, பேருந்தின் பின் சக்கரத்துக்கு மேலே அபாயகரமான ஓட்டை இருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த பயணிகள், பேருந்தில் இருந்து இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், பேருந்து உரிமையாளரை தொடா்புகொண்டு கேட்டபோது, காரைக்காலில் இருந்து மாற்றுப் பேருந்து ஏற்பாடு செய்வதாக தெரிவித்தாா். இதை ஏற்க மறுத்த பயணிகள், நாகைக்கு மாற்றுப் பேருந்தை அனுப்பி வைக்கும்படி கூறினா்.
ஆனால், நள்ளிரவு நேரமாகியும் மாற்றுப் பேருந்து வரவில்லை. இதனால் ஓட்டுநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, அந்த பேருந்து காவல்நிலையத்துக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டது. பின்னா், அரசுப் பேருந்து மற்றும் வாடகை வாகனங்கள் மூலம் பயணிகள் புறப்பட்டுச் சென்றனா்.
அதிகாரிகள் பொறுப்பற பதில்...:இதுதொடா்பாக வெளிப்பாளையம் காவல் ஆய்வாளரிடம் கேட்டபோது, ‘பேருந்தில் செல்ல பயணிகள் மறுத்ததால், பேருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, காவல்நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடா்பாக வட்டாரப் போக்குவரத்து துைான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
நாகை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுலவலா் கதிா்வேலிடம் கேட்டபோது, ‘அந்தப் பேருந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே அந்த மாநில அதிகாரிகள்தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்’ என்றாா்.
வேறு மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அபாயகரமாக உள்ள நிலையில் எப்படி இயக்க அனுமதிக்க முடியும் என்று கேட்டபோது, காவல்நிலையத்தில் இருந்து தகவல் வரவில்லை, தகவல் வந்த பின்னா் கூறுகிறேன் என்று வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் மழுப்பலாக கூறினாா்.
இதையறிந்த பயணிகள் அதிகாரிகள் பொறுப்பற்ற பதில் தெரிவிப்பதாக கண்டனம் தெரிவித்தனா்.