Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
காரைக்கால்

காரைக்காலில் வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் உயா்வு

News image

காரைக்காலில் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்கும் மக்கள்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 6:48 pm

Syndication

காரைக்கால்: காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கடந்த பேரவைத் தோ்தல்கள், நாடாளுமன்றத் தோ்தலைக் காட்டிலும் அண்மையில் நடந்து முடிந்த பேரவைத் தோ்தலில் வாக்குச் சதவிகிதம் கணிசமாக உயா்ந்துள்ளது.

சட்டப்பேரவை, மக்களவைத் தோ்தலின்போது வாக்குப்பதிவு சதவீதம் உயா்வதற்காக தோ்தல் துறையும், அதன் அங்கமான ஸ்வீப் என்ற அமைப்பும் தீவிர பணியாற்றி வருகின்றன.

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரும் வாக்களிக்க ஏதுவாக வீட்டிலேயே சென்று தபால் வாக்கு பெறும் நடைமுறை, 18 வயது முடிந்த முதல் முறை வாக்காளா்களுக்கு தீவிர விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதன் மூலம், அவா்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்குச் சாவடிக்குச் சென்று வாக்களித்தனா்.

இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் காரணமாக புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் 2021-இல் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் வாக்குப் பதிவு 80.01 சதவீதமாக பதிவானது.

கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலில் காரைக்காலில் 77.70 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு, 2014- மக்களவைத் தோ்தலில் 77.36 மற்றும் 2019-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலில் மாவட்டத்தில் 77.65 சதவீதமாக இருந்தது. 2016 -ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 80 சதவீதமாக இருந்தது.

அண்மையில் முடிந்த புதுவை பேரவைத் தோ்தலில் காரைக்காலில் வாக்குப்பதிவு 88.17 சதவிகிதமாக உயா்ந்துள்ளது. காரைக்கால் வரலாற்றிலேயே இது அதிகளவாக கருதப்படுகிறது.

புதுவையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு முடிந்த எஸ்ஐஆா் சிறப்பு திருத்தப் பணியின் மூலம்

துல்லியமான வாக்காளா் பட்டியல் தயாரித்ததும், வாக்குப் பதிவு சதவீதத்தை உயா்ந்திருப்பதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.

எனினும், காரைக்கால் மாவட்ட நிா்வாகம், ஸ்வீப் அமைப்பும் மேற்கொண்ட சிறப்பான பணியும் வாக்கு சதவிகிதத்தை அதிகரிக்க ஒரு காரணம் என்றும் நம்பப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026