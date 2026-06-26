பெருக்கல் வாய்ப்பாடு : சாதனைப் படைத்த அரசுப் பள்ளி மாணவிக்கு பாராட்டு

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு போட்டியில் சாதனைப் படைத்த அரசுப் பள்ளி மாணவிக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
தேசிய விருது பெற்ற பூவம் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் 5-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி கனிஷ்கா தேவி. இவா் ஜாக்கி புக் ஆஃப் வோ்ல்டு ரெக்காா்ஸ் என்கிற அமைப்பின் போட்டியில், 9 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான போட்டியில் பங்கேற்று, 160 விநாடிகளில் 20 பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளை துல்லியமாகக் கூறி முதலிடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளாா். இவா் ஏற்கெனவே, 10 நிமிடங்களில் 216 திருக்குறள்களை ஒப்பித்து ஜாக்கி புக் ஆஃப் வோ்ல்டு ரெக்காா்ட்ஸ் போட்டியில் சாதனை படைத்தாா்.
தொடா்ந்து இதுபோல சாதனை படைத்துவரும் மாணவிக்கு, பூவம் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. பள்ளி தலைமையாசிரியா் எஸ். விஜயராகவன், மாணவி கனிஷ்கா தேவிக்கு பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து, பாராட்டை தெரிவித்தாா். இந்நிகழ்வில் பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு வாழ்த்தினா்.
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