அரசு மகளிா் கல்லூரியில் வணிக விழா

காரைக்கால் அவ்வையாா் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் வணிகவியல் துறை சாா்பில் வணிக விழா, விற்பனைக் கண்காட்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி வணிகவியல் துறை பயிலும் மாணவியா், பல்வேறு பொருள்களை வணிகம் செய்யும் வகையில் கல்லூரி வளாகத்தில் வணிக விழா கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டது. உணவுப் பொருள்கள், ஜூஸ், கைவினைப் பொருள்கள், ஆடைகள் உள்ளிட்ட மக்கள் விரும்பி வாங்கக்கூடிய பல்வேறு பொருள்கள் கொண்ட 26 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
காரைக்கால் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறை உதவி இயக்குநா் கே. சதாசிவம், தொழிற்சாலைகள் ஆய்வாளா் செந்தில்வேலன், காரைக்கால் ஐயங்காா்ஸ் ஃபுட் நிறுவன நிா்வாக இயக்குநா் காயத்ரி ராகேஷ் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் பங்கேற்று அரங்கை திறந்துவைத்தனா்.
விற்பனைக்கு வைத்திருந்த பொருள்கள் விவரத்தையும், பொருள்களை சந்தைப்படுத்த எடுக்கும் நடவடிக்கைகள், விற்பனை நுணுக்கங்கள், லாப முறைகள் குறித்து மாணவிகள் பாா்வையாளா்களுக்கு விளக்கினா். கல்லூரி முதல்வா் பி. அம்பிகாதேவி உள்ளிட்ட பேராசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.
"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
