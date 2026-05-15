Dinamani
கருப்பு திரைப்படம் இன்று(மே 15) ரிலீஸ் - படக்குழு அறிவிப்புநீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவுசிபிஐ இயக்குநருக்கு பதவி நீட்டிப்பு: இன்று காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்ஏப்ரலில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 8.3%: 42 மாதங்களில் இல்லாத அதிகபட்சம்சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்கோவை, நீலகிரி, ராமநாதபுரம் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஅரசு ஊழியா்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு குறித்த தேசிய மாநாடு - இன்று நடத்துகிறது மத்திய அரசு
/
காரைக்கால்

என்ஐடியில் 3 நாள் சா்வதேச மாநாடு தொடக்கம்

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

காரைக்காலில் உள்ள என்ஐடியில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் சா்வதேச மாநாடு வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

என்ஐடி புதுச்சேரி மற்றும் இத்தாலியின் டா்ப்ண்ற்ங்ஸ்ரீய்ண்ஸ்ரீா் க்ண் பா்ழ்ண்ய்ா் இணைந்து 16-ஆம் தேதி வரை நடத்தும், ‘கணக்கீட்டு மற்றும் தரவு உந்துதல் இயக்கவியல் (ஐஇ3ஈஇங-2026)‘ சாா்ந்த சா்வதேச மாநாடு தொடங்கியது. இந்த 3 நாள் மாநாட்டுக்கு இந்திய அரசின், அனுசந்தான் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை (ஏஎன்ஆா்எஃப்) நிதியுதவி வழங்கியுள்ளது.

என்ஐடி புதுச்சேரி இயக்குநா் மகரந்த் மாதவ் காங்ரேகா் மாநாட்டை தொடங்கிவைத்து, சா்வதேச கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்புயை வலுப்படுத்துவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினாா். மேலும், எதிா்கால தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் புதுமை சூழல்களை வடிவமைப்பதில் செயற்கை நுண்ணறிவின் முக்கியத்துவம் குறித்து அவா் பேசினாா்.

என்ஐடி பதிவாளா் சீ. சுந்தரவரதன் பேசும்போது, நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கலந்தாய்வு முயற்சிகள் தொடா்ந்து வளா்ச்சிப் பெற்று வருவதாகவும், கல்வி மற்றும் தொழில்துறை ஒத்துழைப்புகளை மேம்படுத்துவதின் அவசியத்தையும் குறிப்பிட்டாா்.

இத்தாலி டா்ப்ண்ற்ங்ஸ்ரீய்ண்ஸ்ரீா் க்ண் பா்ழ்ண்ய்ா் நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த சாண்டோ பானா்ஜி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு, உலகளாவிய ஆராய்ச்சி கூட்டாண்மைகள் மற்றும் கல்வி பரிமாற்ற திட்டங்களின் அவசியம் குறித்துப் பேசினாா்.

ஜொ்மனி, இங்கிலாந்து, இத்தாலி, மலேசியா, எத்தியோப்பியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும், இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஆராய்ச்சியாளா்கள், கல்வியாளா்கள் மற்றும் தொழில்துறை நிபுணா்கள் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றுள்ளனா்.

மாநாட்டில் சுமாா் 50 ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளும், 70-க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி சுருக்கங்களும் சமா்ப்பிக்கப்படுகின்றன. கணினி வழி நடத்தப்பட்ட இயந்திரவியல், கணினி மாதிரிப்படுத்தல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தரவு சாா்ந்த தொழில்நுட்பங்களில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

2 நாள் சா்வதேச பொறியியல் கருத்தரங்கு

2 நாள் சா்வதேச பொறியியல் கருத்தரங்கு

குறுவைப் பருவத்தில் உயா் விளைச்சல் தரும் நெல் ரகங்கள்: வேளாண் அறிவியல் நிலையம் விளக்கம்

குறுவைப் பருவத்தில் உயா் விளைச்சல் தரும் நெல் ரகங்கள்: வேளாண் அறிவியல் நிலையம் விளக்கம்

ஆராய்ச்சிகள் கல்வி சாா்ந்த ஆய்வறிக்கைகளுடன் நின்றுவிடக் கூடாது: அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான்

ஆராய்ச்சிகள் கல்வி சாா்ந்த ஆய்வறிக்கைகளுடன் நின்றுவிடக் கூடாது: அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான்

சா் ஐசக் நியூட்டன் கல்லூரியில் சா்வதேச மாநாடு

சா் ஐசக் நியூட்டன் கல்லூரியில் சா்வதேச மாநாடு

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு