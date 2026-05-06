ஆராய்ச்சி என்பது கல்வி சாா்ந்த ஆய்வறிக்கைகளுடன் நின்றுவிடாமல் அது நிஜ உலக தயாரிப்புகள் மற்றும் தீா்வுகளாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சா், தா்மேந்திர பிரதான் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தேசியத் தலைநகரில் ஐஐடி சென்னை முதல் தொழில்நுட்ப மாநாட்டை பாரத் மண்டபத்தில் தொடங்கி வைத்து அவா் மேலும் பேசியதாவது: இந்தியாவின் கண்டுபிடிப்பு சூழல் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக இருக்கிறது. ஐஐடி சென்னை போன்ற நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு மையங்கள் மூலம் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்க பொறுப்பான அமைப்புகளாக ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது ஆராய்ச்சி உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் வலுவான உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. இருப்பினும், முன்னுரிமைகள் இப்போது மாறி வருகின்றன.
ஆராய்ச்சி என்பது கல்வி சாா்ந்த ஆய்வறிக்கைகளுடன் நின்றுவிடாமல் அது நிஜ உலக தயாரிப்புகள் மற்றும் தீா்வுகளாக மாற்றப்பட வேண்டும். இந்தியாவின் திறமை ஏற்கெனவே பல வழிகளில் உலகளவில் முன்னணியில் உள்ளது, ஆனால் முழு கண்டுபிடிப்பு செயல்முறையையும் சீா்திருத்தவும் நவீனமயமாக்கவும் நேரம் வந்துவிட்டது. முன்னணி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஆராய்ச்சியை ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்பதை ஐஐடி சென்னை நிரூபித்துள்ளது.
அதன் சிறப்புமிக்க மையங்கள் மற்றும் இந்த தொழில்நுட்ப உச்சிமாநாட்டின் மூலம், ஆராய்ச்சியை புதுமைகளாக மாற்றுவதற்கான விஷயங்களை முன்னெடுத்துச் செல்கிறது, இது சமூகத்தை நேரடியாக பிரதிபலிக்கும் மற்றும் விகாஸித் பாரத்தின் தொலைநோக்குப் பாா்வைக்கு பங்களிக்கிறது . ஒரு முக்கியமான கேள்வி எனக்குள் இருக்கிறது. அது, நமது சொந்த நாட்டிற்குள் நாம் ஏன் போதுமான புதுமைகளை உருவாக்கவில்லை?
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தேசிய வளா்ச்சியில் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஐ. ஐ. டி. க்கள் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் மூலம் உலகளவில் முன்னிலை வகிக்க இந்தியாவுக்கு அபரிமிதமான ஆற்றல் உள்ளது. ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக முன்மொழியப்பட்ட ரூ.1 லட்சம் கோடி நிதி போன்ற குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகள் தனியாா் துறை மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. ஐஐடி வளாகங்களிலிருந்து பல வெற்றிகரமான ஸ்டாா்ட்அப்கள் மற்றும் யூனிகாா்ன்கள் ஏற்கெனவே வெளிவந்துள்ளன. இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடைவெளி உள்ளது.
வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய திறமைகளால் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் பெரும்பகுதி இந்திய தொழில்துறைகளால் வெளிநாட்டு சந்தைகளிலிருந்து திரும்ப வாங்கப்படுகிறது. இது உள்நாட்டில் நமது சொந்த தயாரிப்புகளை உருவாக்கி முதலீடு செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை குறிக்கிறது. ஒரு வலுவான உள் சந்தையுடன், இந்தியா உற்பத்தியாளா் மற்றும் நுகா்வோா் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் நன்பையாக அமைய வேண்டும் என்றாா் தா்மேந்திர பிரதான்.
இவ்விழாவில் மத்திய கல்வி இணை அமைச்சா் ஜெயந்த் சவுத்ரி, ஐஐடி சென்னை இயக்குநா், வி. காமகோடி, பேராசிரியா் அஸ்வின் மகாலிங்கம் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
