காரைக்காலுக்கு 10 நாட்களில் ஆட்சியா் நியமிக்கப்படுவாா்: ஏ.எம்.எச். நாஜிம்
காரைக்கால் மாவட்டத்துக்கு இன்னும் 10 நாட்களில், தமிழ் தெரிந்த நிரந்தர ஆட்சியா் நியமிக்கப்படுவாா் என புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம். எச். நாஜிம் தெரிவித்தாா்.
ஏ.எம்.எச். நாஜிம்.
காரைக்கால் மாவட்டத்துக்கு இன்னும் 10 நாட்களில், தமிழ் தெரிந்த நிரந்தர ஆட்சியா் நியமிக்கப்படுவாா் என புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம். எச். நாஜிம் தெரிவித்தாா்.
காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றிய இஷிதா ரதி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, 2 மாதங்களை கடந்தும் புதிதாக ஆட்சியா் நியமிக்கப்படவில்லை.
2 மாத காலமாக காரைக்காலுக்கு நிரந்தர ஆட்சியா் நியமிக்கப்படாமல் இருந்தது, பல்வேறு விமா்சனங்களை எழுப்பியது. மேலும், காரைக்கால் மக்கள் போராட்டக் குழு சாா்பில் உடனடியாக ஆட்சியா் நியமிக்கப்படாவிட்டால் டிச. 1-ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும், காரைக்கால் தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வியாழக்கிழமை கூறியது :
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் அடிக்கடி மாவட்ட ஆட்சியா் மாற்றப்படுகிறாா் என்ற தொடா் குற்றச்சாட்டு இருந்து வருவது உண்மை. சில தவிா்க்க முடியாத காரணங்களால் அப்படிப்பட்ட மாற்றம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வரும்போது, அவா்களின் இடமாற்றத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மேற்கொள்கின்றது. அதனால் நாம் அவா்கள் யாரையும் தக்க வைக்க முடியாது. தற்போது ஆட்சியராக இருந்த இஷிதா ரதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால்தான் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
காரைக்காலுக்கு, தமிழ் தெரிந்த ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை ஆட்சியராக நியமிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் புதுவை அமைச்சா் ராஜசேகரன் மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு உள்ளது.
இதுதொடா்பாக கடந்த வாரம் புதுச்சேரி முதல்வரிடமும், தலைமைச் செயலரிடமும் பேசியுள்ளேன். புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஒரு சிலா் இன்னும் வராமல் உள்ளனா் அவா்களை விரைந்து வரச் செய்து காரைக்காலுக்கு ஆட்சியரை நியமிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன். எனவே, இன்னும் 10 நாட்களில் காரைக்காலுக்கு தமிழ் தெரிந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவா் ஆட்சியராக நியமிக்கப்படுவாா் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றாா்.
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