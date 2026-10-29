The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: மன்னிப்பு கோரினார் திமுக பெண் கவுன்சிலர்மக்களிடம் கொள்ளை அடித்த பிரேம்குமாருக்கும் தூய சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு? உதயநிதி கேள்வியமுனையில் குளித்து காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மியை விமர்சித்த பாஜக எம்.பி.!அன்பில் மகேஸ் கைது: தற்போது கருத்து கூற இயலாது! திருமாவளவன்ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பாஜக தோல்வி; இது நாட்டிற்கான தெளிவான செய்தி! கே.சி. வேணுகோபால்அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு!

தென்காசி மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

தென்காசி மாவட்டத்தின் 10-ஆவது மாவட்ட ஆட்சியராக மோனிகா ராணா வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட மோனிகா ராணா.

Updated On :

தென்காசி மாவட்டத்தின் 10-ஆவது மாவட்ட ஆட்சியராக மோனிகா ராணா வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

பின்னா் அவா் செய்திாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இம் மாவட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு வழங்கிய தமிழக முதல்வருக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரசின் அனைத்து திட்டங்களை சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவதும், நலத் திட்டங்களை சமுதாயத்தின் கடைகோடி மக்களுக்கும் கொண்டு சோ்ப்பதும் எனது முக்கிய நோக்கமாகும் என்றாா் அவா்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.வீராசாமி, ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ஆ.ரா.சிவராமன், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (மகளிா் திட்டம்) திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடன் இருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக சி.முத்துக்குமாரன் பொறுப்பேற்பு

திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக சி.முத்துக்குமாரன் பொறுப்பேற்பு

வேய்ந்தான்குளம் நீா்வரத்து ஓடையில் ஆணையா் ஆய்வு

வேய்ந்தான்குளம் நீா்வரத்து ஓடையில் ஆணையா் ஆய்வு

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

திருப்பத்தூா் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

திருப்பத்தூா் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP