மயிலாடுதுறை
மயிலாடுதுறையில் நாளை மின் நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
மயிலாடுதுறையில் மின் நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் புதன்கிழமை (நவ.12) நடைபெறவுள்ளது
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் மின் நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் புதன்கிழமை (நவ.12) நடைபெறவுள்ளது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் ஜி. ரேணுகா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஒவ்வொரு மாதமும் 2-ஆவது புதன்கிழமை மயிலாடுதுறை கோட்டத்தில், நாகை மேற்பாா்வை பொறியாளா் தலைமையில் மின் நுகா்வோா் குறை தீா்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெறும்.
அதன்படி, மயிலாடுதுறை மின்வாரிய கோட்ட அலுவலகத்தில், நவ.12-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு, நாகை மேற்பாா்வை பொறியாளா் தெ. காளிதாஸ் தலைமையில் மின் நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
நுகா்வோா் மற்றும் பொதுமக்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தங்களது குறைகளை மேற்பாா்வை பொறியாளரிடம் தெரிவித்து பயன் பெறலாம்.