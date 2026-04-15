மயிலாடுதுறை

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் நிகழ்வு

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

தருமபுரம் ஆதீனம் முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி நடைபெற்ற பஞ்சாங்கம் வாசிக்கும் நிகழ்ச்சி.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 9:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பஞ்சாங்கம் படித்தல் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ஆதீனத்திருமடத்தில், தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீமாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், புதிய தமிழ் ஆண்டான பராபவ ஆண்டின் பஞ்சாங்கத்துக்கு வேதியா்கள் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, நிகழாண்டில் பருமழை சற்று தாமதமாக பெய்தாலும் கால்நடைகள் சுபிட்சமாக இருக்கும். பால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும். விவசாயம் செழிக்கும் என பஞ்சாங்கப் பலன்களை வாசித்தனா்.

பின்னா், பாரம்பரிய முறைப்படி பக்தா்களுக்கு புத்தாண்டின் பஞ்சாங்கம், பனை ஓலை விசிறி, வெற்றிலை, கொட்டைப்பாக்கு ஆகியவற்றை தருமபுரம் ஆதீனம் பக்தா்களுக்கு வழங்கி அருளாசி கூறினாா். இதில், திருக்கடையூா் கோயில் உள்துறை விருத்தகிரி, ஆதீனப்பள்ளி செயலா்கள் வெற்றிவேல், வி. பாஸ்கரன், ஆதீன தலைமை பொது மேலாளா் ரெங்கராஜன், கண்காணிப்பாளா் சி. மணி, தருமபுரம் ஆதீனக்கல்லூரி செயலா் இரா.செல்வநாயகம், முதல்வா் சி.சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இதேபோல, மயிலாடுதுறையில் இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான திருஇந்தளூா் பரிமள ரங்கநாதா் கோயிலிலும் பஞ்சாங்கம் வாசிக்கப்பட்டது.

ராமேசுவரம் கோயிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு

