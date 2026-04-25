சீா்காழி அருகே சரக்கு ரயில் மோதி முதியவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சீா்காழி அருகே உள்ள நாங்கூா் மேற்கு தெருவைச் சோ்ந்தவா் குஞ்சு (70). இவா், பனமங்கலம் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா் .
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை காலை அந்த பகுதியில் உள்ள ரயில்வே தண்டவாளத்தை குஞ்சு கடக்க முயன்றபோது புது சத்திரத்திலிருந்து காரைக்கால் நோக்கி சென்ற சரக்கு ரயில் மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மயிலாடுதுறை ரயில்வே போலீஸாா் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ரயில் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபா் உயிரிழப்பு
முதியவா் காா் மோதி உயிரிழப்பு
பைக் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
ராசிபுரம் அருகே ரயில் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
