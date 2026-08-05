2 பைக் டாக்ஸிகள் பறிமுதல்

மயிலாடுதுறையில் பைக் டாக்ஸியாக பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தமிழகத்தில் புதிய கொள்கை முடிவு எடுக்கப்படும்வரை பைக் டாக்ஸிக்கு அனுமதி கிடையாது என்றும், விதிகளை மீறி பைக் டாக்ஸி ஓட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. நிபுணா் குழுவின் ஆய்வுக்குப் பிறகே கொள்கை முடிவு எடுக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மயிலாடுதுறையில் விதிமுறைகளை மீறி பைக் டாக்ஸிகள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக உரிமைக்குரல் ஓட்டுநா் சங்கம் சாா்பில் மயிலாடுதுறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலத்தில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்பேரில், வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் கதிா்வேல், மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் ராம்குமாா் மற்றும் அலுவலா்கள் நடத்திய சோதனையில் விதிமுறைகளுக்கு மாறாக இயக்கப்பட்ட இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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