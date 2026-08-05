இன்றைய மின்தடை: நீடூா்

நீடுா் துணை மின்நிலையத்துக்கு உள்பட்ட மின்பாதையில் மாதாந்திரப் பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் புதன்கிழமை (ஆக.5) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் எம். விஜயபாரதி தெரிவித்துள்ளாா்.
நீடுா், மல்லியக்கொல்லை, வில்லியநல்லூா், கொண்டல், பாலாக்குடி, தாழஞ்சேரி, கொற்கை, அருண்மொழித்தேவன், கங்கணம்புத்தூா், மேலாநல்லூா், நடராஜபுரம், கீழமருதாந்தநல்லூா், மேலமருதாந்தநல்லூா், பொன்மாசநல்லுா், மாப்படுகை, ஆனந்தக்குடி, சோழம்பேட்டை, மணலூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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