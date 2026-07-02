சீா்காழி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வழக்குரைஞா்கள், தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் செந்தில் செல்வனிடம் சீா்காழி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் கூடுதலாக பல்வேறு நீதிமன்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். கூடுதலாக அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தனா். இதையடுத்து, எம்எல்ஏ செவ்வாய்க்கிழமை அங்கு சென்று வழக்குரைஞா்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
அப்போது, கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம், கூடுதல் சாா்பு நீதிமன்றம், போக்ஸோ நீதிமன்றம், சாா்பு நீதிமன்றத்துக்கு மோட்டாா் வாகன விபத்துகளை விசாரிப்பதற்கு அனுமதி, கூடுதல் நீதிமன்ற கட்டடங்கள், நுகா்வோா் நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்களை சீா்காழி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வருமாறு கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, இந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்படும் 2 நீதிபதிகளை எம்எல்ஏ சந்தித்து அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். அப்போது, நீதிபதிகளுக்கு கூடுதலாக தங்கும்விடுதி, வழக்குரைஞா்களுக்கு காா் மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிள் நிறுத்துமிடம், கூடுதலாக கழிப்பிட கட்டடம் வேண்டும் என தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து, அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா். ஆய்வின்போது, வழக்குரைஞா்கள் முன்னாள் எம்எல்ஏ சந்திரமோகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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