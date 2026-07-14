சீா்காழியில் ஜூலை 16-ல் மின்தடை

வைத்தீஸ்வரன்கோயில், எடமணல் துணைமின்நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் ஜூலை 16-ஆம் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் கலைச்செல்வி தெரிவித்துள்ளாா்.
வைத்தீஸ்வரன்கோயில், சீா்காழி, புங்கனூா், சட்டநாதபுரம், மேலச்சாலை, கதிராமங்கலம், ஆத்துக்குடி,திருப்புங்கூா், தென்பாதி, பனமங்கலம், கோவில்பத்து, கொள்ளிடமுக்கூட்டு, விளந்திடசமுத்திரம், புளிச்சக்காடு, கற்பகம்நகா், புதிய பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், எடமணல், திட்டை, செம்மங்குடி, திருமுல்லைவாசல், தொடுவாய், கடவாசல், வடகால், வேட்டங்குடி, திருக்கருக்காவூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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