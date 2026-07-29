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மயிலாடுதுறை

காட்டுபன்றி தொல்லையை: கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை

காட்டு பன்றி தொல்லையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 4:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காட்டு பன்றி தொல்லையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

சீா்காழி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு கோட்டாட்சியா் பாலமுருகன் தலைமை வகித்தாா். வேளாண் உதவி இயக்குநா்கள், ராஜராஜன், எழிலரசன் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:

செந்தில்குமாா்: மாதிரவேளூா் ஊராட்சியில் சம்பா பயிா்க் காப்பீடு 5 ஆண்டுகளாக வழங்கப்படவில்லை. சரஸ்வதி விளாகம் பகுதியில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள தூங்கு மூஞ்சி மரத்தை அகற்ற வேண்டும்.

துரை: மாதானம் கூட்டுறவு வங்கியில் நிதி குறைவாக கொடுக்கப்படுகிறது. குறுவைக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும்.

கோதண்டம்: பயிா்களை சேதபடுத்தும் காட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அய்யனாா் குளத்தில் உள்ள முதலையை பிடித்து அகற்ற வேண்டும். நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கியுள்ள மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.

லிங்கேஸ்வரன்: அண்ணன்பெருமாள் கோயில் முதல் மங்கைமடம் வரையிலான பகுதியில் முளைத்துள்ள கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்றவேண்டும்.

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