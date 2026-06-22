மயிலாடுதுறையில் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருவாரூா் மாவட்டம், நன்னிலம் தாலுகா குமாரமங்கலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரவி மகன் துா்காராமன் (32). இவா் சனிக்கிழமையன்று தனது இருசக்கர வாகனத்தை மயிலாடுதுறை அரசினா் மருத்துவமனை முன்பு நிறுத்திவிட்டு, சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் வந்து பாா்த்தபோது இருசக்கர வாகனத்தை காணவில்லை.
இதுகுறித்து, மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் துா்காராமன் அளித்த புகாரின்பேரில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் அருண்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து, அங்குள்ள சிசிடிவி பதிவுகளின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விசாரணையில், மயிலாடுதுறை கொத்தத்தெருவை சோ்ந்த விஜயன் மகன் ராஜேஷ் (45) இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச்சென்றது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து ராஜேஷை கைது செய்த போலீஸாா், வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனா். பின்னா், ராஜேஷ் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
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