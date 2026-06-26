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மயிலாடுதுறை

விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம்: பயிா்க் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

மயிலாடுதுறையில் விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறையில் விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தலைமை வகித்து, விவசாயிகளிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, விவசாயிகள் பேசியது:

ஆா். அன்பழகன்(தலைவா், டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சங்கம்): மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 4 இடங்களில் நெல் சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க உணவுத்துறை அமைச்சரின் வேண்டுகோளின்பேரில் உடனடியாக நிலம் வழங்கிய தருமபுரம் ஆதீனத்துக்கு நன்றி. சித்தா்காட்டில் வாடகை இடத்தில் தற்காலிகமாக இயங்கிவரும் நுகா்பொருள் வாணிபக்கழக மண்டல மேலாளா் அலுவலகத்தை, மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கட்டடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்தால் விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

முருகன் (மாவட்டச் செயலாளா், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்): ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் இந்திய பருத்திக் கழகம் கொள்முதல் செய்யும் பருத்திக்கு வாகன வாடகையை மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே தமிழக அரசும் வழங்கினால், விவசாயிகளின் பருத்திக்கு கூடுதல் விலை கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படும்.

இளம்பரிதி: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நுகா்பொருள் வாணிபக்கழகத்தில் 144 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டு, ஓராண்டைக் கடந்தும் அவா்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படாமல் உள்ளனா். அவா்களுக்கு பணி வழங்க வேண்டும்.

உரக்கடைகளில் அதிக விலைக்கு உரம் விற்பனை செய்யப்படுவதை தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஆட்சியா்: உரக்கடைகளின் வாசலில் விலைப்பட்டியல் வைக்க அறிவுறுத்தப்படும். அதிக விலைக்கு உரம் விற்பனை செய்யப்படுவது கண்டறியப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

அசோகன்: செம்பனாா்கோவில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தில் பச்சைப்பயறு கொள்முதல் இலக்கை அதிகரிக்க வேண்டும்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா்.பூங்கொடி, தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளா் நளினா, வேளாண்மைத் துறை இணை இயக்குநா் விஜயராகவன் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள், விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.

கிராம மக்கள் மனு: மயிலாடுதுறை புறவழிச்சாலை திட்டத்துக்காக அகரகீரங்குடி கிராமத்தில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களின் பழைய அளவீடுகளை புறக்கணித்துவிட்டு, புதிய இடத்தில் சாலை அமைக்க ஒப்பந்ததாரா் முயற்சிப்பதாகவும், ஏற்கெனவே முறைப்படி அளவிடப்பட்ட பழைய எல்லையிலேயே புறவழிச்சாலையை அமைத்துத் தர மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவேரி டெல்டா பாசன விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்க செயலாளா் ராஜாராமன் தலைமையில் கிராம மக்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

வெளிநடப்பு, ஆா்ப்பாட்டம்: முன்னதாக, தமிழக அரசு பயிா்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாமல், பகுதியாக தள்ளுபடி செய்ததற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, விவசாயிகள் வெளிநடப்பு செய்து, ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, எதிா்க்கட்சியினரின் தூண்டுதலாலேயே விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாகக் கூறி திசை திருப்புவதாக அமைச்சா்களுக்கு விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனா். பின்னா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

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