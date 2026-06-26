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மயிலாடுதுறை

ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு

மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான கொள்ளிடத்தில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு புதன்கிழமை இரவு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது (படம்).

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான கொள்ளிடத்தில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு புதன்கிழமை இரவு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது (படம்).

சென்னையில் இருந்து திருவாரூா் செல்லும் வழியில் மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான கொள்ளிடத்தில், சோதியக்குடியில் மாவட்டச் செயலாளா் நிவேதா முருகன் தலைமையில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பன்னீா்செல்வம், கொள்ளிடம் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் செல்ல சேதுரவிக்குமாா், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ராமஇளங்கோவன், முன்னாள் ஒன்றிய குழு தலைவா் ஜெயபிரகாஷ், முன்னாள் ஒன்றிய குழு உறுப்பினா் லெட்சுமி பாலமுருகன் ஆகியோா் வரவேற்பில் பங்கேற்றனா்.

ஆ. ராசா எம்.பி, முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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