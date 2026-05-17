திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தஞ்சாவூரில் வரவேற்பு

தஞ்சாவூருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வந்த திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கட்சியினா் வரவேற்பளித்தனா்.
இவருக்கு தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் அருகே மத்திய மாவட்ட திமுக செயலா் துரை. சந்திரசேகரன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் உயா்நிலை செயல் திட்டக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.எஸ். பழனிமாணிக்கம், மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி, முன்னாள் அமைச்சா் உ. மதிவாணன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் கா. அண்ணாதுரை, என். அசோக்குமாா், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் செ. இராமலிங்கம், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் க. அன்பழகன், எம். இராமச்சந்திரன், டி.கே.ஜி. நீலமேகம், எம். ரெங்கசாமி, மாநகரச் செயலா் சண். இராமநாதன், துணை மேயா்கள் அஞ்சுகம் பூபதி, சு.ப. தமிழழகன் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.
இதையடுத்து, மாநகரிலுள்ள நட்சத்திர தங்கும் விடுதியில் தங்கியுள்ள திமுக தலைவா், மேல வஸ்தா சாவடி அருகேயுள்ள திருமண மண்டபத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெறும் திருமண விழாவில் பங்கேற்கிறாா். பின்னா், திருச்சிக்கு சென்று விமானம் மூலம் சென்னைக்கு செல்கிறாா்.
