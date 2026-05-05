தவெக விஜய்க்கு வாழ்த்து, திமுக ஸ்டாலினுக்கு நன்றி : சத்யராஜ்

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சத்யராஜ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தனது ஆதரவு தொடரும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக 78 இடங்களுடன் எதிர்க்கட்சி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு திரை உலகப் பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில் விஜய்க்கு நடிகர் சத்யராஜ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த சத்யராஜ், இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள விடியோவில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
''ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தில்லி அஞ்சாமை எனும் நிலைப்பாட்டை கொண்டு பல நல்ல வளர்ச்சித் திட்டங்கள், நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தற்போது வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்.
திராவிட மாடல் அரசின் நிலைப்பாட்டால் நான் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அந்த அரசுக்கும், முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினுக்கும் ஆதரவாக இருந்தேன். இனியும் இருப்பேன்'' என தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
Sathyaraj: Wishes to TVK's Vijay; Gratitude to DMK's Stalin
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தருணத்துக்காகக் காத்திருந்த வரலாறு: விஜய்க்கு சிலம்பரசன் வாழ்த்து!
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!
நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது: சூர்யா
வீடியோக்கள்
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு