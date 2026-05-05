Dinamani
விஜய் பதவியேற்பு எப்போது? ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதே மே 7ஆம் தேதியா?ஆட்சி மாற்றம்! தூசு தட்டப்படும் அமைச்சர் அறைகள்! இன்று மாலை கொளத்தூர் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!நாளை ஆளுநரைச் சந்திக்க விஜய் நேரம் கேட்பு!தவெக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவரானார் விஜய்! முதல்வராகிறார்!3 கட்சிகளில் போட்டியிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி!யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?117! பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற என்ன செய்யப் போகிறார் விஜய்? தவெக உறுப்பினர்களை சென்னையில் தங்க வைக்க திட்டமா?இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
தமிழ்நாடு

தவெக விஜய்க்கு வாழ்த்து, திமுக ஸ்டாலினுக்கு நன்றி : சத்யராஜ்

மு.க. ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவு தொடரும் என சத்யராஜ் தெரிவித்துள்ளது குறித்து...

News image

விஜய் / சத்யராத் / மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படங்கள்

Updated On :5 மே 2026, 3:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சத்யராஜ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தனது ஆதரவு தொடரும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக 78 இடங்களுடன் எதிர்க்கட்சி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு திரை உலகப் பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில் விஜய்க்கு நடிகர் சத்யராஜ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த சத்யராஜ், இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள விடியோவில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

''ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தில்லி அஞ்சாமை எனும் நிலைப்பாட்டை கொண்டு பல நல்ல வளர்ச்சித் திட்டங்கள், நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தற்போது வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்.

திராவிட மாடல் அரசின் நிலைப்பாட்டால் நான் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அந்த அரசுக்கும், முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினுக்கும் ஆதரவாக இருந்தேன். இனியும் இருப்பேன்'' என தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Sathyaraj: Wishes to TVK's Vijay; Gratitude to DMK's Stalin

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தருணத்துக்காகக் காத்திருந்த வரலாறு: விஜய்க்கு சிலம்பரசன் வாழ்த்து!

தருணத்துக்காகக் காத்திருந்த வரலாறு: விஜய்க்கு சிலம்பரசன் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது: சூர்யா

நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது: சூர்யா

வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு