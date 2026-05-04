தருணத்துக்காகக் காத்திருந்த வரலாறு: விஜய்க்கு சிலம்பரசன் வாழ்த்து!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட வெற்றியைத் தொட்ட தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சிலம்பரசன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சிலம்பரசன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "இந்த வரலாறு சாதாரணமாக நடக்கவில்லை, அது தனது தருணத்துக்காகக் காத்திருந்தது. உங்களை நினைத்து பெருமிதம் கொள்கிறேன்.
மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு!" என்று கூறியுள்ளார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், 59 தொகுதிகளில் வெற்றியும், 48 தொகுதிகளில் முன்னிலையும் வகித்து வருகிறது.
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
சிங் கீதம் டீசர்!
