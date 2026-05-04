நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது: சூர்யா

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சூர்யா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்திருந்தது. இதில், 31 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆட்சியைப் பிடிப்பதற்கான போட்டியில் வலுவாக உள்ளதால் தவெகவுக்கும் விஜய்க்கும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்லாது பல திரைப்பிரபலங்களும் வாழ்த்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யா, ”மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைப்பது வரம். நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவிருக்கும் அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actor Suriya has congratulated Tvk leader Vijay.
