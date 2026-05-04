Dinamani
கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
/
தமிழ்நாடு

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழிசை வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழிசை வாழ்த்து தெரிவித்தது தொடர்பாக...

News image

தமிழிசை செளந்தரராஜன். - படம்: டிஎன்எஸ்

Updated On :4 மே 2026, 3:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மயிலாப்பூர் தொகுதி வேட்பாளரான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வாக்கு எண்ணிக்கையை பார்வையிட்டதோடு, செய்தியாளர்களை சந்தித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான விஜய்யை மனதார வாழ்த்துகிறேன்.

மக்கள் நம்பிக்கையோடு, தமிழக முழுவதும் வாக்களித்ததற்கு சிறப்பான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பின்னடைவை சந்திக்கும் வேட்பாளர்கள் சோர்வடைய வேண்டாம். இது வெறும் தேர்தல் வாக்குகள் மட்டுமே, ஒரு போட்டியாகதான் பார்க்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Senior BJP leader Tamilisai Soundararajan has extended her wishes to TVK leader Vijay.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?

மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!

தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!

விசில் சத்தம் 200-ஐ தாண்டும் என்பது ஓவர்: தமிழிசை விமர்சனம்

விசில் சத்தம் 200-ஐ தாண்டும் என்பது ஓவர்: தமிழிசை விமர்சனம்

வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 நிமிடங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு