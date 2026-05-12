புதுச்சேரி ஆளுநா் மாளிகையில் புதன்கிழமை (மே 13) நடைபெறும் முதல்வா் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு புதுச்சேரிக்கு வந்தாா். அவருக்கு அக்கட்சியினா் சிறப்பான வரவேற்பளித்தனா்.
புதுச்சேரி சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றிபெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. துணைநிலை ஆளுநா் மாளிகையில் புதன்கிழமை பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது.
இந்த விழாவில் பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின், புதுச்சேரி பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான மன்சுக் மாண்டவியா, பாஜக மாநிலப் பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொள்ள உள்ளனா். இந்த நிலையில், பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தனி விமானம் மூலம் புதுச்சேரி வந்தாா்.
அவருக்கு லாஸ்பேட்டை விமான நிலையத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம், அமைச்சா் நமச்சிவாயம், ஜி.என்.எஸ்.ராஜசேகரன், முன்னாள் சட்டப் பேரவைத் தலைவா் செல்வம் மற்றும் நிா்வாகிகள் பூங்கொத்து கொடுத்தும், மாலை அணிவித்தும் வரவேற்றனா். தொடா்ந்து, பெண்கள் மலா் தூவி தேசிய தலைவா் நிதின் நபினை உற்சாகமாக வரவேற்றனா்.
விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்திரா காந்தி சிலை அருகே உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்துக்கு வந்த அக்கட்சியின் தேசிய தலைவா், அங்கு நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
