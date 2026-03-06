மயிலாடுதுறை அருகே திமுக சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இஃப்தாா் நிகழ்ச்சியில், இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்வத மத பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.
மயிலாடுதுறை அருகே லட்சுமிபுரத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மதநல்லிணக்கத்தை நிலை நாட்டும் வகையில் 5-ஆவது ஆண்டாக இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. திமுக தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினா் அா்சத் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக திமுக மாவட்ட செயலாளா் நிவேதா எம்.முருகன் எம்எல்ஏ மற்றும் மும்மத பிரதிநிதிகளாக தருமபுரம் ஆதீனக் கட்டளை ஸ்ரீமத் காளத்திநாத தம்பிரான் சுவாமிகள், மயிலாடுதுறை புனித சவேரியாா் ஆலய உதவி பங்குத்தந்தை அன்புராஜா, நீடூா் ஜாமிஆ அரபிக் கல்லூரி தலைமை ஹாஜி முகமது இஸ்மாயில் பாஜில் பாகவி ஆகியோா் பங்கேற்றனா். தொடா்ந்து இஸ்லாமியா்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினா்.
இதில் நகராட்சி தலைவா் என்.செல்வராஜ், அதிமுக மாவட்ட மருத்துவரணி செயலாளா் ராஜசேகா், திமுக மாவட்ட துணை செயலாளா்கள் ஞானவேலன், செல்வமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
திமுக சாா்பில் இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு
முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா
மத்திய அரசைக் கண்டித்து மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்
குமாரபாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: 600 காளைகள், 300 வீரா்கள் பங்கேற்பு! 10 பேருக்கு லேசான காயம்!
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...