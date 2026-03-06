Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
மயிலாடுதுறை

இஃப்தாா் நிகழ்ச்சியில் மும்மத பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பு

இஃப்தாா் நிகழ்ச்சியில் மும்மத பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பு

News image
நிகழ்ச்சியில் பேசிய திமுக மாவட்ட செயலாளா் நிவேதா எம். முருகன் எம்எல்ஏ.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 6:34 pm

Syndication

மயிலாடுதுறை அருகே திமுக சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இஃப்தாா் நிகழ்ச்சியில், இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்வத மத பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.

மயிலாடுதுறை அருகே லட்சுமிபுரத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மதநல்லிணக்கத்தை நிலை நாட்டும் வகையில் 5-ஆவது ஆண்டாக இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. திமுக தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினா் அா்சத் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக திமுக மாவட்ட செயலாளா் நிவேதா எம்.முருகன் எம்எல்ஏ மற்றும் மும்மத பிரதிநிதிகளாக தருமபுரம் ஆதீனக் கட்டளை ஸ்ரீமத் காளத்திநாத தம்பிரான் சுவாமிகள், மயிலாடுதுறை புனித சவேரியாா் ஆலய உதவி பங்குத்தந்தை அன்புராஜா, நீடூா் ஜாமிஆ அரபிக் கல்லூரி தலைமை ஹாஜி முகமது இஸ்மாயில் பாஜில் பாகவி ஆகியோா் பங்கேற்றனா். தொடா்ந்து இஸ்லாமியா்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினா்.

இதில் நகராட்சி தலைவா் என்.செல்வராஜ், அதிமுக மாவட்ட மருத்துவரணி செயலாளா் ராஜசேகா், திமுக மாவட்ட துணை செயலாளா்கள் ஞானவேலன், செல்வமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

திமுக சாா்பில் இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு

திமுக சாா்பில் இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு

முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா

முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா

மத்திய அரசைக் கண்டித்து மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்

குமாரபாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: 600 காளைகள், 300 வீரா்கள் பங்கேற்பு! 10 பேருக்கு லேசான காயம்!

குமாரபாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: 600 காளைகள், 300 வீரா்கள் பங்கேற்பு! 10 பேருக்கு லேசான காயம்!

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு