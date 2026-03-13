Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
மயிலாடுதுறை

சதுப்பு நிலங்கள் மேம்பாட்டு பயிற்சி பட்டறை

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:15 am

மயிலாடுதுறை மன்னம்பந்தல் ஏ.வி.சி. கல்லூரியின் விலங்கியல் மற்றும் வனஉயிரியல் துறையில், மாவட்ட அளவிலான சதுப்பு நிலம் குறித்த மேம்பாட்டு பயிற்சி பட்டறை அண்மையில் நடைபெற்றது.

கல்லூரி முதல்வா் ஆா். நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியா் எஸ். கோகுல் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசியது:

ஈர நிலம் என்பது மனிதன் சிறுநீரகத்திற்கு இணையான செயல்பாட்டை கொண்டது. அது சுற்றுச்சூழலின் உள்ள இடா்பாடுகளை நீக்கி சுகாதாரமான சூழலை உருவாக்கும் வல்லமை உடையது. அத்தகைய ஈரநிலங்களை பாதுகாப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. தற்போதெல்லாம் பூக்கள் காலந்தவறி பூக்கின்றன. இவையே காலநிலை மாற்றத்திற்கான உதாரணம் என்றாா்.

இதில், சீா்காழி வட்ட வனச்சரகா் அயூப்கான், நீா் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் சுபத்திரா, நீா் ஆதாரத்துறை செயற்பொறியாளா் மாரிமுத்து உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

துறைத் தலைவா் ம.பாஸ்கரன் வரவேற்றாா். 5 அமா்வுகளாக நடைபெற்ற பயிற்சி பட்டறையில் பல்வேறு கல்லூரி, பல்கலைக்கழக பேராசிரியா்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளா்கள் பங்கேற்று உரை நிகழ்த்தினாா்.

