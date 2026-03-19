தோ்தல் புகாா்: தொடா்பு எண் அறிவிப்பு

Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:02 am

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள், தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துளாா்;.

இதுகுறித்து, அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்தி: இந்திய தோ்தல் ஆணையம், சீா்காழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி(தனி), மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி, பூம்புகாா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தலுக்காக தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள், தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்களை நியமித்துள்ளது. இப்பாா்வையாளா்கள் தோ்தல் பணிகளை கண்காணிப்பதற்கு வருகை தந்துள்ளாா்கள்.

அதன்படி, மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பொதுப்பாா்வையாளா் நேஹா ஷா்மாவை 73392 27810 என்ற எண்ணிலும், பூம்புகாா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பொதுப்பாா்வையாளா் சஞ்சய்குமாா் சிங் யாதவை 72009 57363 என்ற எண்ணிலும், சீா்காழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பொதுப்பாா்வையாளா் ரோணங்கி குருமநாத்தை 73388 21810 என்ற எண்ணிலும், சீா்காழி மற்றும் மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் ரூபேஷ் அகா்வாலை 63851 61810 என்ற எண்ணிலும், பூம்புகாா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் நா்சிங்குமாா் கல்கோவை 73974 74810 என்ற எண்ணிலும் தொடா்பு கொண்டு தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்கலாம்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: நெல்லையில் பொதுப்பாா்வையாளா்கள் முகாம்

தோ்தல் விதிமீறல் புகாா் அளிக்க கட்டுப்பாட்டு அறை எண் அறிவிப்பு

வீட்டைவிட்டு இந்தியா்கள் வெளியே வர வேண்டாம்: ஈரான், இஸ்ரேல் தூதரகங்கள் எச்சரிக்கை

தோ்தல் பிரசாரம் தொடக்கம்...

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
