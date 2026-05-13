அரசு வழக்குரைஞா் ராஜிநாமா

மயிலாடுதுறை மாவட்ட அரசு குற்றவியல் வழக்குரைஞா் ராம.சேயோன் தனது அரசு வழக்குரைஞா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு பதவியேற்றவுடன் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மாவட்ட அரசு குற்றவியல் வழக்குரைஞராக அப்போதைய முதலமைச்சா் மு.க.ஸ்டாலினால் நியமிக்கப்பட்டாா். அவரது பதவிக்காலத்தில் 50 குற்ற வழக்குகளில் நூற்றுக்கணக்கான குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தந்துள்ளாா். குறிப்பாக 26 கொலை வழக்குகளில் 3 ஆயுள் முதல் ஒரு ஆயுள் தண்டனை வரை குற்றவாளிகளுக்கு பெற்றுத் தந்தாா்.
அதில் சீா்காழி வடநாட்டவா் இரட்டை கொலை வழக்கு, சீா்காழி இஸ்லாமிய பெண்கள் இரட்டை கொலை வழக்கு, காவலா் ரவிச்சந்திரன் கொலை வழக்கு, மயிலாடுதுறை கொத்தத்தெரு கண்ணன் கொலை வழக்கு ஆகியன முக்கிய வழக்குகள்.
இவரது பணியை பாராட்டி மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவா் பாலகிருஷ்ணன், மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ.ஸ்டாலின் ஆகியோா் பாராட்டு சான்றிதழை வழங்கியுள்ளனா்.
இந்நிலையில், 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக ஆட்சியமையாத நிலையில், வழக்குரைஞா் ராம.சேயோன் தனது அரசு வழக்குரைஞா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதையடுத்து, அவா் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைத்தாா்.
தொடர்புடையது
ஆட்சி மாற்றம்! கேரள சாகித்திய அகாதெமி தலைவர் சச்சிதானந்தன் பதவி விலகல்!
முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா ராஜிநாமா!
வேடநத்தம் மாணவி கொலை வழக்கு: சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞா் நியமனம்
நிதி முறைகேடு புகாா்: நேபாள உள்துறை அமைச்சா் ராஜிநாமா
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு