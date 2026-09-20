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14 வயதிற்குள்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும்: நீதிபதி எஸ். விமலா

14 வயதிற்குள்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும்: நீதிபதி எஸ். விமலா

விருது பெற்ற ஆசிரியா்களுடன் உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எஸ். விமலா, முதன்மை சாா்பு நீதிபதி பி. சுதா, கல்லூரிச் செயலா் இரா. செல்வநாயகம் உள்ளிட்டோா்.

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14 வயதிற்குள்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியும், புதுச்சேரி அரசு கட்டணக் குழு தலைவருமான எஸ். விமலா தெரிவித்தாா்.

மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரி மற்றும் மயிலாடுதுறை ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் ஆசிரியா் தின விழா, நேஷன் மேக்கா் விருது வழங்கும் விழா மற்றும் டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருது பெற்றவா்களுக்கு பாராட்டு விழா ஆகிய முப்பெரும் விழா தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

மயிலாடுதுறை ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் பி. பொகுட்டெழினி தலைமை வகித்தாா். தருமபுரம் ஆதீனக் கல்லூரி செயலாளா் இரா. செல்வநாயகம், கல்லூரி முதல்வா் சி. சுவாமிநாதன், ரோட்டரி சாசனத் தலைவா் வி. ராமன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா். நிறைவில், சங்க செயலாளா் எம். இளங்கோ நன்றி தெரிவித்தாா்.

இந்நிகழ்வில், உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியும், புதுச்சேரி அரசு கட்டணக் குழு தலைவருமான எஸ். விமலா சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிவரும் ஆசிரியா்களுக்கு விருது வழங்கினாா். பின்னா் அவா் பேசியது:

தங்களது பிள்ளைகள் ஆசிரியா்களின் கண்டிப்பில் ஒழுக்கமுள்ள மாணவராக வளர வேண்டும் என விரும்பி சென்ற தலைமுறை பெற்றோா், குழந்தைகளை ஆசிரியா்களிடம் ஒப்படைத்தனா். ஆனால், இன்றைய தலைமுறையினா் தங்கள் பிள்ளைகளை ஆசிரியா்கள் கண்டிக்கக் கூடாது என நினைக்கின்றனா். பல நாடுகளில் 14 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த தடை உள்ளது. அதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகளை இங்கும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

ஆசிரியா் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டால், மற்றவா்கள் நம்மை காப்பாற்றுவாா்கள் என்கிற உணா்வு அந்த ஆசிரியருக்கு வர வேண்டும். பாலியல் தொடா்பான புகாா்களை பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா், ஓா் உளவியல் நிபுணா், ஒரு சட்ட நிபுணா் கொண்ட குழு தான் அளிக்க வேண்டும் என சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் ஆசிரியா்கள் அச்சமின்றி சிறந்த முறையில் பணியாற்ற முடியும் எனத் தெரிவித்தாா்.

இதில், மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிமன்ற முதன்மை சாா்பு நீதிபதி பி.சுதா, ரோட்டரி நிா்வாகிகள் துரை, மணிகண்டன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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