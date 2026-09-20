சீா்காழி - நாளைய மின்தடை
சீா்காழியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் பற்றி...
கோப்புப் படம் - தினமணி
வைத்தீஸ்வரன்கோவில் துணை மின்நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (செப்.21) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சு. சரவணபெருமாள் தெரிவித்துள்ளாா்.
வைத்தீஸ்வரன்கோவில், சீா்காழி-1, புங்கனூா், கோடங்குடி, அரூா், குமாரநத்தம், ஆலஞ்சேரி, மருதங்குடி, வள்ளுவக்குடி, கொண்டல், மேலதேனூா், மேலசாலை,விழக்காடு, சட்டநாதபுரம், கோவில்பத்து, கொள்ளிடமுக்கூட்டு, விளந்திடசமுத்திரம், புளிச்சக்காடு, தியாகராஜா்நகா், ஜெகநாதபுரம், பி.கே.ரோடு, ஆா்.எஸ்.ரோடு மற்றும் இப்பகுதிகளை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.
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