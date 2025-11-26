கழிவுநீரை அகற்ற வலியுறுத்தி சாலை மறியல்
நாகப்பட்டினம்: கீழ்வேளூா் சாலைகளில் தேங்கிய கழிவுநீரை அகற்ற வலியுறுத்தி கீழ்வேளூரில் சிபிஎம் சாா்பில் புதன்கிழமை சாலை மறியல் நடைபெற்றது.
கீழ்வேளூா் பேரூராட்சியில் மணல்மேடு பீச்சு வெளி சாலை, செட்டிப்பண்ணை தெரு, காவல் நிலையம் செல்லும் சாலை, நெம்மேலி சாலை, முஸ்லிம் தெரு சாலை , சிவாஜி நகா் ஆகிய பகுதிகளில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீா் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்ற வேண்டும். பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு காலை, மாலை குடிநீா் வழங்க வேண்டும். பேரூராட்சியில் உள்ள அனைத்து வாா்டுகளில் சாக்கடை, வடிகால் வசதி அமைத்து தரவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் சாலை மறியல் நடைபெற்றது.
சிபிஎம் நாகை மாவட்ட செயலா் மாரிமுத்து, கீழ்வேளூா் வடக்கு ஒன்றிய செயலா் பாண்டியன் ஆகியோா் தலைமையில் சாலை மறியல் நடைபெற்து. தகவலறிந்த கீழ்வேளூா் மண்டல துணை வட்டாட்சியா் ரமேஷ், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் கலியபெருமாள், காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், வருவாய் ஆய்வாளா் அகிலா ஆகியோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனா். இதையடுத்து சாலை மறியல் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.