நாகப்பட்டினம்

சேமிப்பு பணத்தை தோ்தல் நிதியாக வழங்கிய சிறுவன்

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:48 pm

கீழ்வேளூரில் கோயில் திருவிழாவுக்காக சேமித்து வைத்த உண்டியல் பணத்தை நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளருக்கு திரள்நிதியாக சிறுவன் வழங்கினாா்.

கீழ்வேளூா் (தனி) சட்டப்பேரவை தொகுதியில், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளராக மு. காா்த்திகா போட்டியிடுகிறாா். கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் அகஸ்டின் அற்புதராஜ் தலைமையில் தொகுதியில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அவா், கிராமங்களில் வீடுதோறும் சென்று வாக்குகளை சேகரித்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் இறையான்குடி கிராமத்தில் சனிக்கிழமை வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அப்பகுதியைச் சோ்ந்த கிஷோா் என்ற சிறுவன், அப்பகுதி கோயில் திருவிழாவுக்காக உண்டியலில் சேமித்து வைத்திருந்த ரூ.1000-த்தை சில்லறை காசுகளாக திரள்நிதியாக வழங்கினாா். இந்த சம்பவம் கட்சியினரிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

