Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
நாகப்பட்டினம்

நாகையில் வீடுதோறும் சென்று வாக்குச்சீட்டு வழங்கும் பணி தீவிரம்

நாகையில் வாக்காளா்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று வாக்குச்சீட்டு வழங்கும் பணியில் தோ்தல் பிரிவு ஊழியா்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.

News image

நாகை காடம்பாடி பகுதியில் வாக்காளா் வீட்டுக்குச்சென்று வாக்குச்சீட்டு வழங்கும் ஊழியா்கள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகையில் வாக்காளா்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று வாக்குச்சீட்டு வழங்கும் பணியில் தோ்தல் பிரிவு ஊழியா்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.

ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி தோ்தல் ஆணையம் தீவிர முன்னேற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடி பணியில் ஈடுபடும் ஊழியா்களுக்கு பயிற்சி முகாமும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தொகுதி வாரியாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.

தோ்தலுக்கு 7 நாள்களே உள்ள நிலையில், நாகையில் வாக்காளா்களுக்கு வீடுவீடாகச் சென்று வாக்குச்சீட்டு (பூத்சிலிப்) வழங்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

தோ்தல் பிரிவு ஊழியா்களால் வழங்கப்படும் வாக்குச்சாவடி சீட்டில் வாக்காளா் பெயா், பாகம் எண், வாக்குச்சாவடி விவரங்கள் இருக்கும். தோ்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த சீட்டுகள் ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெறும் வாக்குப் பதிவுக்கு மிகவும் அவசியம். வாக்காளா் பட்டியலில் தங்கள் பெயரைச் சரிபாா்க்கவும், சரியான வாக்குச் சாவடியைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது. இந்த வாக்குச்சீட்டை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் (பிஎல்ஒ) வீடுவீடாக சென்று வழங்கி வருகின்றனா். அதன் ஒரு பகுதியாக நாகை நகரில் உள்ள காடம்பாடி, மாரியம்மன் கோயில் தெரு, அக்கரைப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

சங்ககிரியில் 1,600 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு 2ஆம் கட்ட பயிற்சி

சங்ககிரியில் 1,600 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு 2ஆம் கட்ட பயிற்சி

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு 2 ஆம் கட்ட பயிற்சி: ஆட்சியா் ஆய்வு

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு 2 ஆம் கட்ட பயிற்சி: ஆட்சியா் ஆய்வு

வாக்காளா் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி தொடக்கம்: ஆட்சியா் ஆய்வு

வாக்காளா் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி தொடக்கம்: ஆட்சியா் ஆய்வு

கொடியம்பாளையம் தீவு கிராம வாக்குச்சாவடி: படகில் சென்று ஆய்வு

கொடியம்பாளையம் தீவு கிராம வாக்குச்சாவடி: படகில் சென்று ஆய்வு

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026