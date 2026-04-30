நாகப்பட்டினம்

சட்டநாத சுவாமி கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

நாகை சட்டநாத சுவாமி கோயிலில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டம்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 12:41 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை சட்டநாத சுவாமி கோயில் சித்திரை பிரம்மோற்சவ திருவிழாவையொட்டி தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நாகையில் அமிா்தவள்ளி அம்பாள் சமேத சட்டநாத சுவாமி கோயில் உள்ளது. பழங்கால கோயிலான இங்கு ஆண்டுதோறும் சித்திரை பிரமோற்சவ திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். நிகழாண்டு சித்திரை பிரமோற்சவ திருவிழா கடந்த ஏப்ரல்

20-ஆம் தேதி விநாயகா் வழிபாடு, அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வரா் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

இதைத்தொடா்ந்து 21 -ஆம் தேதி கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. தினசரி காலை, மாலை வேளைகளில் சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் வீதியுலா சென்று பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

சித்திரை பிரமோற்சவ திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான, தேரோட்டம் புதன்கிழமை காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. முன்னதாக செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, வீதியுலா முடிந்த நிலையில், சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. இரவு 11 மணியளவில் சட்டநாத சுவாமி மேள தாளம் முழங்க தேருக்கு எழுந்தருளினாா்.

தேருக்கு எழுந்தருளிய சாமிக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் குமரேசன், துணை ஆணையா் ராணி, ஆய்வாளா் சிவானந்த பாகிரதி, நகா்மன்றத் தலைவா் இரா. மாரிமுத்து ஆகியோா் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தொடங்கிவைத்தனா். இதில் செயல் அலுவலா் தனலட்சுமி, கோயில் பணியாளா் குமாா் உள்பட திரளான பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

