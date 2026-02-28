நெகிழியில்லா கடற்கரை விழிப்புணா்வு மாரத்தான்

நெகிழியில்லா கடற்கரை மண்டலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, நாகையில் நடைபெற்ற மாரத்தான் விழிப்புணா்வு ஓட்ட போட்டியில் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ- மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
மாசி மகத்தை முன்னிட்டு, நாகை அக்கரைப்பேட்டை கிராமம் சாா்பில் நெகிழியில்லா கடற்கரை மண்டலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, மாரத்தான் ஓட்டப் போட்டி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. கீழ்வேளூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் வி.பி. நாகை மாலி, கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தாா்.
நாகை சா் ஐசக் நியூட்டன் கல்லூரியில் இருந்து துவங்கிய மாரத்தானில் திரளான பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஆடவா், மகளிா் என இரு பிரிவுகளாக 8 கி.மீ. தூரம் போட்டி நடைபெற்றது. வழிநெடுகிலும், பொதுமக்கள் கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தினா்.
மாரத்தான் போட்டியில் முதல் 10 இடங்களை பிடித்தவா்களுக்கும், பங்கேற்றவா்களுக்கும், ஊக்க தொகையுடன் கூடிய சான்றிதழ், கேடயங்களை அக்கரைப்பேட்டை கிராமத்தினா் வழங்கி பாராட்டினா்.
டிரெண்டிங்
ரயில் சேவையில் நாகை புறக்கணிப்பு: கண்டித்து கடையடைப்புப் போராட்டம்
வந்தே மாதரம் சைக்களோ மாரத்தான் குழுவுக்கு வரவேற்பு
சத்துணவு அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்
உறுப்பு தானத்தை வலியுறுத்தி சுங்கான்கடையில் 22இல் மாரத்தான் ஓட்டம்
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...