மரம் வளா்ப்பை வலியுறுத்தி நீலகிரி முதல் வேளாங்கண்ணி வரை மிதிவண்டி பயணம்
மரம் வளா்ப்பதின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி, நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூரில் இருந்து வேளங்கண்ணி வரை மிதிவண்டி பயணம் மேற்கொண்ட இளைஞரை பேராலய பங்குத் தந்தை அற்புதராஜ் சனிக்கிழமை வரவேற்றாா்.
அரியலூா் மாவட்டம், பரணம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பழனிச்சாமி (37). காவல்துறையில் 5 ஆண்டுகள் இரண்டாம் நிலை காவலராகப் பணியாற்றிய இவா், பணியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, பரணம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆய்வக உதவியாளராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவருக்கு சிறு வயது முதல் சுற்றுச்சூழல் மீதும், மரம் வளா்ப்பு மீதும் அதீத ஆா்வம் கொண்ட காரணத்தினால், கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக, பொதுமக்களிடையே மரம் வளா்ப்பு குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், மரம் வளா்ப்பை வலியுறுத்தி நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூரில் கடந்த டிசம்பா் 28-ஆம் தேதி மிதிவண்டி பயணத்தை பழனிச்சாமி தொடங்கினாா். ஊட்டி, திருப்பூா், கரூா், திருச்சி, தஞ்சை, திருவாரூா், நாகை வழியாக வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் பயணத்தை நிறைவு செய்தாா்.
வேளாங்கண்ணி பேராலய பங்குத் தந்தை அற்புதராஜ் பழனிச்சாமியை வரவேற்றாா். கடந்த 7 நாள்களில் 503 கி.மீ. தொலைவு மிதிவண்டி பயணத்தின்போது, மரம் வளா்ப்பதின் அவசியம் மற்றும் மரம் நடுவது குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அப்போது பொதுமக்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்ததாக பழனிச்சாமி கூறினாா்.