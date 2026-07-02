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நாகப்பட்டினம்

சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவு எண்ணெய்: வாகன ஓட்டிகள் விழுந்து காயம்

நாகை பிரதான சாலையில் புதை சாக்கடையில் இருந்து சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவு எண்ணெயால் அவ்வழியாக சென்ற வாகன சறுக்கி வாகனஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைந்தனா்.

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நாகை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவு எண்ணெய்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை பிரதான சாலையில் புதை சாக்கடையில் இருந்து சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவு எண்ணெயால் அவ்வழியாக சென்ற வாகன சறுக்கி வாகனஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைந்தனா்.

நாகை வெளிப்பாளையம் பகுதியில், புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் நாகூா் பிரதான சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு புதை சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, சாலையில் கழிவு எண்ணெய் வெளியேறியது. இதனால் சாலை முழுவதும் எண்ணெய் பரவி, அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகளின் வாகனங்கள் இதில் சறுக்கி கீழே விழுந்தனா். இதில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோா் கை, கால், தலை உள்ளிட்ட இடங்களில் காயமடைந்தனா்.

வெளிப்பாளையம் காவல் ஆய்வாளா் பொன்ராஜ், உடனடியாக நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து வரவழைத்தாா். மேலும் அருகில் இருந்தவா்கள் புதை சாக்கடையில் இருந்து வெளியேறிய கழிவு எண்ணெய் மீது மண்ணைக் கொட்டி, மேலும் விபத்து ஏற்படாமல் தடுத்தனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த நகராட்சி பொறியாளரிடம் அப்பகுதி மக்கள், புகாா் அளித்து பத்து நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் நடவடிக்கை எடுக்காததது ஏன் என்று கேட்டு, நகராட்சி நிா்வாகம் அலட்சியமாக செயல்படுவதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதுதொடா்பாக அப்பகுதி மக்கள் கூறும்போது, அப்பகுதியில் உள்ள உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவு எண்ணெய் மற்றும் உணவுக் கழிவுகளை முறையாக அகற்றாமல் புதை சாக்கடையில் வெளியேற்றுவதால் இதுபோன்று பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதை நகராட்சி நிா்வாகம் கண்காணித்து உணவகங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.

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