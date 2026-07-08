நாளைய மின்தடை: கரியாப்பட்டினம்

வாய்மேடு துணை மின்நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் பெறும் காரியாபட்டினம் மின்பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், வியாழக்கிழமை காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என உதவி செயற்பொறியாளா் எஸ். பாலு தெரிவித்துள்ளாா்.
காரியாபட்டினம், வடமழை, மணக்காடு, தென்னம்புலம், செண்பகராயநல்லூா், செட்டிப்புலம், குரவப்புலம், கத்தரிப்புலம், பிராந்தியக்கரை, அவரிக்காடு, நாகக்குடையான்.
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