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வேதாரண்யம் அருகே காா் மோதியதில் முதியவா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வேதாரண்யத்தை அடுத்த கையிலவணம் பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தங்கராசு (70) விவசாயி. பூப்பெட்டி கடைவீதியில் சாலையை கடக்க முயன்றபோது அந்த வழியாகச் சென்ற காா் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து வேதாரண்யம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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