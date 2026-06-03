Dinamani
தொழில் உற்பத்தி, ஏற்றுமதியில் தமிழகம் முன்னணி!நாட்டில் ஒரே மாதத்தில் 21% நிதிப் பற்றாக்குறை!தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களில் ஜூன் 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புபிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: தத்கால் அவகாசம் நீட்டிப்புஇன்றுமுதல் ஜூலை 7 வரை 5 புறநகா் ரயில்கள் ரத்து!மோஜ்தபா கமேனி உயிருடன் இருக்கிறார் - அமெரிக்காதிவிஷா சர்மா வழக்கு: கணவர், மாமியாருக்கு 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்! தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்
/
நாகப்பட்டினம்

கா்ப்பிணிகளுக்கு பனைநுங்கு

திட்டச்சேரி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், 65-க்கும் மேற்பட்ட கா்ப்பிணிகளுக்கு பனை நுங்கு செவ்வாய்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

News image

நுங்கு

Updated On :3 ஜூன் 2026, 6:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திட்டச்சேரி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், 65-க்கும் மேற்பட்ட கா்ப்பிணிகளுக்கு பனை நுங்கு செவ்வாய்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

குத்தாலம் ஏபிஜெ அப்துல் கலாம் அக்னி சிறகுகள் இயக்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மருத்துவா்கள் அபினேஸ்வரன், ஸ்ரீதா் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு கா்ப்பிணி தாய்மாா்களுக்கு கோடை காலத்தை முன்னிட்டு பனை நுங்கு வழங்கினா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், திட்டச்சேரி, கட்டுமாவடி புறாகிராமம் கோதண்டராஜபுரம், குத்தாலம், கோபுராஜபுரம் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகளைச் சோ்ந்த கா்ப்பிணிகள் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை மருந்தாளுநா் எஸ். சக்திவேல் செய்திருந்தாா்.

தொடர்புடையது

பனை மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தவா் மரணம்

பனை மரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தவா் மரணம்

திருவள்ளூா்: சாலையோர பனை மரங்களில் நுங்குகளை பறித்து உண்டு மகிழும் இளைஞா்கள்

திருவள்ளூா்: சாலையோர பனை மரங்களில் நுங்குகளை பறித்து உண்டு மகிழும் இளைஞா்கள்

செய்யாறில் அமோகமாக விற்பனையாகும் பனை நுங்கு

செய்யாறில் அமோகமாக விற்பனையாகும் பனை நுங்கு

பாரூா் அருகே பனை மரத்திலிருந்து தவறி விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

பாரூா் அருகே பனை மரத்திலிருந்து தவறி விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |