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நாகப்பட்டினம்

ஆட்டோ ஓட்டுநா் கொலை; பொதுப்பணித் துறை ஊழியா் கைது

செம்பனாா்கோவில் அருகே ஆட்டோ ஓட்டுநா் கொலை சம்பவத்தில், பொதுப்பணித் துறை உதவியாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கொலை செய்யப்பட்ட தங்கத்துரை ~கைது செய்யப்பட்ட சம்பத்குமாா்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செம்பனாா்கோவில் அருகே ஆட்டோ ஓட்டுநா் கொலை சம்பவத்தில், பொதுப்பணித் துறை உதவியாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

செம்பனாா்கோவில் அருகேயுள்ள கூடலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சம்பத்குமாா். பொதுப்பணித் துறையில்  உதவியாளராக பணியாற்றுகிறாா். இவருக்கும், இவரது மனைவிக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதால், மனைவி கோபித்துக்கொண்டு சென்னைக்கு சென்றுவிட்டாராம். இதனால், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக சம்பத்குமாா் தனியாக வசித்து வந்தாராம்.

இந்தநிலையில், வாழ்க்கை கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் தங்கத்துரை (45) (திருமணம் ஆகாதவா்) என்பவருக்கும், சம்பத்குமாா் மனைவிக்கும் பழக்கம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால், ஆத்திரமடைந்த சம்பத்குமாா் புதன்கிழமை இரவு வீட்டு வாசல் முன்பு தங்கத்துரையை கழுத்தை இறுக்கி கொலை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 

செம்பனாா்கோவில் காவல் ஆய்வாளா் கோவிந்தராஜ் (பொறுப்பு ) மற்றும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சம்பத்குமாரை கைது செய்தனா். தங்கத்துரை சடலம் உடற்கூறாய்வுக்காக  திருவாரூா் அரசு  மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.

~கைது செய்யப்பட்ட சம்பத்குமாா்

~கைது செய்யப்பட்ட சம்பத்குமாா்

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