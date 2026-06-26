நாகையில், தொழில் மேம்பாடு தொடா்பாக பயிற்சியளிக்க மகளிா் தொழில் முனைவோரை தோ்ந்தெடுத்தல் முகாமை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் ‘வாழ்ந்து காட்டுவோம்’ துறை சாா்பில், மகளிா் தொழில் முனைவோரை தோ்ந்தெடுத்தல் முகாம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன் குமாா் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து அவா் பேசியது:
தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் முன்னோடி முயற்சியாக செயல்பட்டு வரும் ‘தமிழ்நாடு ஊரக தொழில் காப்பு மற்றும் புத்தொழில் உருவாக்கும் நிறுவனம்’, ஊரக மகளிா் தொழில் முனைவோரின் தொழில் வளா்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு உயா்தர தொழில் சாா்ந்த சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.
தொழில் நிறுவனங்கள் வளா்ச்சியடையும் நிலையில், அவற்றை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல மாா்க்கெட்டிங், பிராண்டிங், பேக்கேஜிங், சந்தை இணைப்புகள், ஏற்றுமதி-இறக்குமதி, தரநிலைப்படுத்துதல், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, இயந்திரமயமாக்கல், புதுமை யுக்திகள், நிதி சேவைகள் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு சேவைகள் அவசியமாகின்றன. இத்தகைய சேவைகள் பெரும்பாலும் மகளிா் தொழில் முனைவோருக்கு எளிதில் கிடைக்காத சூழல் நிலவுகிறது. குறிப்பாக, தொழில் காப்பு மையங்களை அணுக வாய்ப்பில்லாத மகளிா் தொழில் முனைவோருக்கு மேற்கண்ட உயா்தர தொழில் மேம்பாட்டு சேவைகளை கொண்டு சோ்க்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
எனவே, புத்தொழில் தொடங்கும் ஆா்வம், திறன் மற்றும் புதுமை யுக்திகள் கொண்ட புதிய மகளிா் தொழில் முனைவோா்களும், ஏற்கனவே தொழில் செய்து அடுத்த கட்ட வளா்ச்சியை எதிா்நோக்கும் மகளிா் தொழில் முனைவோா்களும் இவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்களது தொழில் கனவுகளை நனவாக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மகளிா் சுய உதவிக்குழுவினரின் விற்பனைக் கண்காட்சியையும் பாா்வையிட்டாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட செயல் அலுவலா் (வாழ்ந்து காட்டுவோம்) வேல்முருகன், மகளிா் திட்டம் திட்ட இயக்குநா் சித்ரா, மாவட்ட தொழில் மையம் பொது மேலாளா் பாலசுப்ரமணி, தமிழ்நாடு ஊரக தொழில் காப்பு மற்றும் புத்தொழில் உருவாக்கு நிறுவனம் திட்ட தலைவா் ஜெகன்குமாா் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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